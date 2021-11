Gli appuntamenti proposti dal Conservatorio “Piccinni” di Bari: Festival Jazz e altre musiche

Dal 2 al 5 novembre 2021 è in programma la MASTER BRASS BAND a cura del M° Lorenzo Della Fonte, direttore d’orchestra, compositore, insegnante e scrittore, da sempre impegnato perché alla banda - o orchestra di fiati che dir si voglia - venga riconosciuta la dignità di ensemble pienamente dotato per le più importanti espressioni artistiche.



A conclusione della Masterclass, è in programma VENERDI 5 NOVEMBRE, alle ore 18,30 presso l’Auditorium “Nino Rota”, il concerto della BRASS BAND D.S.F. del Conservatorio “Piccinni” di Bari, diretta da Lorenzo Della Fonte. In programma musiche di Malcom Arnold, Léo Delibes, Percy Grainger, Lorenzo Della Fonte, Franco Cesarini.



Ingresso dalle ore 17.00 per svolgimento protocollo COVID – 19.

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a eventiconservatoriopiccinni@ gmail.com





Mercoledi 3 novembre 2021, alle ore 18.30, presso l’Auditorium “Nino Rota” è in programma il concerto “IL GIRO DEL MONDO IN 50 MINUTI”, nell’ambito del “1° Festival Jazz & altre musiche - A world of woman”, coordinato dal M° Luigi Morleo.



“Il giro del mondo in 50 minuti” – spiega Luigi Morleo - si ispira al celebre romanzo ottocentesco di Jules Verne “Il giro del mondo in ottanta giorni”. Oggi con l’aereo e per giunta con internet è possibile fare rapidi giri veri e virtuali nel mondo. Le informazioni si sono moltiplicate mentre la fantasia (che nasce dalla mancanza) si è ridotta. In 50 minuti compiremo un viaggio, idealmente dell’ominide che, partendo dall’Africa, ha raggiunto tutto il globo. Un viaggio inparallelo in quello immaginario benché realistico di Verne. Così, il folk di certe composizioni si coniugherà a revisioni moderne e personalizzanti della musica, dove il jazz sarà il viatico per entrare in “generi” o nazioni. Dunque un passe-partout. Un viaggio tra la storia dell’uomo, il romanzo e la nostra attualità, affidato, oltre alla mente di Livio Minafra, alla multiforme voce di Gianna Montecalvo, alla solidità di Luigi Morleo e ai talentuosi studenti Nicola Cozzella, Gianpaolo Laurentaci, Michele De Musso e Antonio Caruso.



Ingresso dalle ore 17.00 per svolgimento protocollo COVID – 19.

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a eventiconservatoriopiccinni@ gmail.com

MASTER BRASS BAND

LORENZO DELLA FONTE

2-5 novembre 2021



CONCERTO BRASS BAND D.S.F. del Conservatorio di Bari

5 novembre 2021, ore 18.30



CONCERTO

“1° FESTIVAL JAZZ & ALTRE MUSICHE”

IL GIRO DEL MONDO

IN 50 MINUTI

3 novembre 2021, ore 18,30





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...