Quattro gruppi per quattro concerti in programma a Monopoli, i finalisti della prima call "Music for PhEst"

Sono quattro i gruppi finalisti della prima call “Music for PhEST” che, organizzata da PhEST – Festival internazionale di fotografia e arte insieme a Radio Norba, in collaborazione con Dirockato e Viva Festival, ha selezionato i musicisti pugliesi che per il mese di ottobre suoneranno per PhEST tutti i sabato pomeriggio (7, 14, 21 e 28 ottobre) alle 19.00 nell’androne di Palazzo Palmieri (o, in caso di pioggia, nella chiesa di SS. Pietro e Paolo). Per accedere ai concerti basta essere in possesso di una delle tipologie di biglietto del festival. Tutti i live concert Music for PhEST 2023 sono powered by San Marzano Wines.

I primi a esibirsi il 7 ottobre saranno i Flowers For Boys, progetto musicale nato nel 2019 che ha alla base la sorpresa. L’origine del nome risiede nella semplicità del gesto di regalare dei fiori. Questa è una pratica antica e universale, eppure continua a generare sorpresa, soprattutto in situazioni ritenute insolite.

Il 14 ottobre sul palco saliranno i Buckwise, gruppo dream pop e IDM attivo dal 2018. Dal 2019 danno vita ad orchestrazioni sintetiche dal forte impatto emotivo con un percorso sonoro in perfetto equilibrio tra analogico e digitale che lascia spazio a interpretazioni mai univoche. I testi, in lingua inglese, risuonano in contesti eterei scanditi da incastri ritmici incalzanti.

Il 21 ottobre tocca a Bento, duo elettronico acustico pugliese nato nel 2019 in provincia di Brindisi. Soundtrack, industrial, big beat, trip hop, math rock, electronic/pop, afro/tribal: la loro musica miscela diversi generi mantenendo sempre uno stile elettronico. Il live che unisce melodie, sound design e visual è un’esperienza per l’ascoltatore.

Ultimi a salire sul palco il 28 ottobre saranno gli Stain, progetto alternative rock nato a Bari nel 2016. La band si forma tra i banchi di scuola e dopo i primi mesi passati a suonare cover, alla continua ricerca di una propria identità, sente l'esigenza di voler esprimersi attraverso brani inediti.

Alla realizzazione del contest, aperto ad ogni genere musicale (indie, elettronica, alternative rock, folk, dream pop, psichedelia, post-punk, r’n’b, urban, nuovo cantautorato, trap, etc.) e senza limitazioni sulla lingua usata nel testo, ha contribuito una giuria di esperti composta dalla direzione artistica di PhEST, di Dirockato, del Viva Festival, da Alan Palmieri - Station Manager di Radio Norba e direttore artistico Battiti Live, e dai componenti del gruppo C’mon Tigre. Ai quattro gruppi finalisti è stato assegnato il premio “Music for PhEST – I edizione” ovvero la possibilità di esibirsi live durante uno dei sabato sera di ottobre per decidere il vincitore assoluto. Il nome del Vincitore Assoluto sarà decretato dalla medesima giuria dopo le esibizioni live dei 4 Finalisti tenendo conto anche del gradimento del pubblico live e del numero complessivo di like ricevuti da ciascun video sui canali social di PhEST fino al 30 ottobre. Il vincitore assoluto del contest riceverà il “Premio Radio Norba”, ovvero un’intervista in diretta in studio o in collegamento da remoto per farsi conoscere dal pubblico radiofonico, e ancora il Premio Final Concert @PhEST 2023, ovvero la possibilità di esibirsi live nelle giornate di finissage del festival con diretta streaming sui canali di PhEST; e infine il premio Torre Coccaro: una giornata nel centro benessere e un pernottamento nella prestigiosa masseria pugliese.

In occasione dei concerti è stato inoltre attivato un biglietto MEMBERSHIP, ovvero un ingresso speciale da 20 euro che dà diritto a ricevere 4 accessi One Day validi per tutti i fine settimana di ottobre per accedere a tutte le sei sedi espositive al coperto di PhEST 2023 e ai concerti dei gruppi finalisti della call “Music for PhEST”. Il biglietto Membership offre anche in omaggio una spilletta PhEST, lo sconto del 10% su tutti i gadget e un calice di welcome wine offerto da Cantine San Marzano.