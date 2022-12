Concerto di Natale al Conservatorio Piccinni di Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” ha organizzato il CONCERTO DI NATALE, in programma il 16 dicembre 2022, alle ore 20.00 e il 17 dicembre 2022, alle ore 18.00, nell’Auditorium “Nino Rota”.

Ad esibirsi sarà l’Ensemble Corale e Strumentale del Conservatorio di Bari.



Solisti: CATERINA PIETRACITO - VALERIA DE MARIA - NICCOLO’ TANZELLA - ANASTASIA ABRYUTINA - EDOARDO PERRONE - ANNA GIOVE - ALINA SIVITSKAJA.



ANTONIO LEGROTTAGLIE, direttore.



In programma l’esecuzione dei seguenti brani:



- Arcangelo Corelli, Concerto grosso op. Vi n. 8 “Fatto per la notte di Natale"

- Antonio Vivaldi, Magnificat RV 610, per soli, coro e orchestra



Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti