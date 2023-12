Concerti di Natale a Gravina

Nell'appuntamento ormai consolidato, il Centro Musicale “ORSINI” offre alla cittadinanza di Gravina in Puglia il Concerto di Natale 2023, vocale e strumentale, con la storica Orchestra da Camera "Nuova Musica”, che compie ventisette anni di attività artistica coronati da tanti consensi e successi di pubblico, composta da musicisti locali e da professori d’orchestra dell’interland Apulo-Lucano diretto dal M° Claudio Lamuraglia e da tanti Maestri collaboratori. Attuando i fini statutari del Centro Musicale, il comitato organizzatore spera che il Concerto possa contribuire alla diffusione in tutti gli strati sociali della musica, mezzo indispensabile per un progresso culturale di una comunità che può diventare un momento di aggregazione e di contemplazione sulle nostre radici cristiane oggi globalizzate con altre culture etniche e di riflessione di questo periodo appena trascorso che ha colpito duramente anche la nostra città.

Lo scorso anno, il Centro Musicale “Orsini” nel segno della continuità di scambi culturali e musicali ha voluto riprendere il gemellaggio attivato già nel 2019 con l’Orchestra Sinfonica della città inglese di Leeds e il “Westherbay Festival”, con la presenza del M° John Lyon, Direttore stabile della “Leeds Synphony Orchestra”. Quest’anno, invece, ci onora la presenza dell’illustre Maestro e Compositore italiano Nicola Samale, il quale sarà impegnato nella direzione con la nostra Orchestra da camera “Nuova Musica” di questo Concerto.

Con queste motivazioni nasce il programma musicale del Concerto di Natale di quest’anno, composto da celebri pagine classiche e da altrettanti celebri colonne sonore di films (Vivaldi, Barber, Beethoven, Piovani, Morricone) abbinati con le tipiche melodie e

pastorali natalizie della tradizione ed internazionali. Momenti importanti del programma saranno certamente l’esecuzione della Sinfonia in Re magg. tratta dalla Cantata “La finta ritrosia” del compositore gravinese Salvatore Fighera (1771 - 1836), manoscritto depositato nell’Archivio storico della Fondazione “E. Pomarici Santomasi” e la prima esecuzione assoluta della “Toccata quasi una fantasia” per Oboe ed Archi, composizione contemporanea del M° Nicola Samale.

Il Centro Musicale "Orsini" ringrazia tutti coloro che fattivamente hanno contribuito alla realizzazione del Concerto, con il Patrocinio e Contributo dell'Amministrazione Comunale di Gravina in Puglia, della Banca Popolare di Puglia e Basilicata



Il Presidente del Centro Musicale “Orsini”, M° Claudio Lamuraglia definisce il Concerto un evento di grande importanza internazionale con un ricco programma musicale e di prime assolute. La diffusione e la conoscenza di questi tesori musicali alla cittadinanza resta uno dei primi obiettivi del Centro Musicale. Con ingresso libero si invita la cittadinanza ad essere presente al Concerto di Natale 2023.