I concerti natalizi dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, dieci appuntamenti distribuiti in altrettanti Comuni del territorio

Lunedì 11 dicembre, alle ore 20.30, nel Teatro Rossini di Gioia del Colle, si terrà il primo concerto del cartellone natalizio dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana: dieci appuntamenti distribuiti in altrettanti Comuni del territorio metropolitano che porteranno in scena un programma che accosta l’esecuzione di arrangiamenti originali di brani noti della tradizione natalizia a pezzi inediti e, in chiusura, il brano Sanda Necole va pe mare, quale omaggio alla tradizione popolare barese e al culto nicolaiano.

Un programma che punta sulle eccellenze pugliesi: dalla voce recitante di Maurizio Pellegrini alla direzione di Nicola Colafelice, dalle composizioni originali e arrangiamenti di Vittorio Pasquale ai tenori Cataldo Caputo e Nico Franchini.

Qui di seguito tutti gli appuntamenti: 12 dicembre, ore 20.30, Teatro Radar di Monopoli, 13 dicembre, ore 20.30, Teatro Piccinni di Bari, 15 dicembre, alle ore 20.00, Chiesa matrice di Sammichele di Bari, 16 dicembre, ore 20.30, Chiesa della Madonna della Pace a Molfetta, 18 dicembre, ore 19.30, Cattedrale Santa Maria Assunta a Conversano, 19 dicembre, ore 21.00, Chiesa di San Rocco a Valenzano, 20 dicembre, ore 21.00, Chiesa madre di Santeramo in Colle, 21 dicembre, ore 20.30, Cattedrale San Michele Arcangelo di Bitetto, e il 22 dicembre, ore 20.30, Teatro comunale di Corato.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero ad eccezione di quello del 13 dicembre al Teatro Piccinni (biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65 prevendita su piattaforma: https://www.ticketone.it/ artist/orchestra-sinfonica- bari/)

Per tutte le date l’Orchestra eseguirà i seguenti brani: Carol of the Bells di Peter Wilhousky, Wiegenlied di Johannes Brahms, Cantique de Noel di Adolphe-Charles Adam, Jingle Bells di James Lord Pierpont, A dream before Christmas di Vittorio Pasquale per voce recitante e orchestra, liberamente ispirato a A Christmas Carol di Charles Dickens con testo di Maurizio Pellegrini, Happy Xmas di John Lennon e Yoko Ono, Adeste Fideles di Anonimo e Dal cielo al mare, una suite di Vittorio Pasquale liberamente ispirata ai Tu scendi dalle stelle di Sant’Alfonso Maria de’Liguori e di don Salvatore Pappagallo e al canto popolare di ispirazione nicolaiana Sanda Necole va pe mare.