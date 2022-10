All'Abeliano il centenario della morte di Marcel Proust con le musiche di Reynaldo Hahn

Biglietti a 10 euro (intero) e 7 euro (ridotto per over 65, studenti e disabili).

Una storia sentimentale e un’amicizia intensissima, lunga quasi trent’anni. È quella che intercorre a cavallo tra ‘800 e ‘900 tra il celebre scrittore Marcel Proust (1871-1922) e il compositore venezuelano Reynaldo Hahn (1874-1947), naturalizzato francese e già abbastanza famoso a Parigi, dove si era trasferito dall’età di tre anni con la famiglia. Sarà dedicato a questa particolare “liaison”, che è anche artistica e musicale, il nuovo concerto della stagione del Collegium Musicum, diretto da Rino Marrone: l’appuntamento è per martedì 25 ottobre, alle 20,30, al Nuovo Teatro Abeliano di Bari (biglietto intero a 10 euro, ridotto a 7 euro per over 65, studenti e disabili, infotel: 340.499.38.26). In programma l’evento - organizzato in collaborazione con l’Alliance Française di Bari - «Un fuoco dolce come il tuo sguardo», dedicato al centenario dalla morte di Proust. Con la partecipazione e la drammaturgia del musicologo Guido Barbieri, ospite della serata, e con l’esibizione al pianoforte del pianista pugliese Maurizio Zaccaria.

Tra le musiche di Hahn proposte nell’impaginato, «Le rossignol éperdu» (per pianoforte), «Portraits de peintres d’après les poèms de Marcel Proust» (per recitante e pianoforte), «Divertissement pour une fête de nuit» (per orchestra da camera).

Biglietti a 10 euro (intero) e 7 euro (ridotto per over 65, studenti e disabili). Infotel: 340.499.38.26.