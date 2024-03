Omaggio a Gervasio, De Filippo e Mancini con l'Orchestra metropolitana di Bari

Ingresso a pagamento a Bari con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65

Prezzo Ingresso a pagamento a Bari con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65

Venerdì 15 marzo, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari, prende il via una nuova produzione dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicata agli anniversari di celebri personalità del mondo della musica, ma anche del cinema, della letteratura, del teatro (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Si parte con un omaggio a tre personalità del ‘900: al compositore barese Raffaele Gervasio (1910-1994) autore della celebre sigla di Carosello, con l’esecuzione del brano Florilegio’83 op.130, all’attore e drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo (1900-1984) con un Melologo rapsodico per voce recitante e orchestra sul “De Pretore Vincenzo” di Christian Ugenti e al musicista e compositore statunitense, di origine italiana, Henry Mancini (1924-1994), con un tributo di Vittorio Pasquale alle sue celebri colonne sonore come Moon River scritta per Colazione da Tiffany e The Pink Panter per la serie di episodi della Pantera rosa.

Sul palco il direttore d’orchestra polacco di origine boliviana, Ruben Silva e l’attore e regista Maurizio Pellegrini.

Il concerto sarà replicato sabato 16 marzo, alle ore 20.30, nel Teatro Comunale di Corato. (Ingresso libero).