Presentazione del CD dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana con tre concerti a Bitonto, Bari e Molfetta

L’Orchestra Sinfonica presenta il suo CD dedicato a Tommaso e Filippo Traetta. Lo farà in tre tappe a Bitonto, Bari e Molfetta: tre concerti per proporre al pubblico i più significativi brani dei due compositori quasi tutti incisi in prima registrazione assoluta.

Il disco, pubblicato da Digressione Music in collaborazione con il Traetta Opera Festival, rende omaggio a due compositori di notevole caratura e fascino: Tommaso e Filippo Traetta, attivi fra ‘700 e ‘800.

Da un lato il genio di Tommaso Traetta, nato a Bitonto ma noto in tutta Italia (Roma, Venezia, Roma, Parma), Europa (con le esperienze fatte a Londra e Vienna) e nel mondo (grazie all’esperienza in Russia a corte della zarina Caterina II). Dall’altro la riscoperta del repertorio del figlio Filippo, noto perché fondatore di tre conservatori negli Stati Uniti (a Boston, Philadelphia e New York).

Il CD è il risultato di una collaborazione quinquennale fra la ICO Sinfonica Metropolitana di Bari e il Traetta Opera Festival di Bitonto. Il disco ha già ricevuto cinque stelle dalla Rivista “Musica” e quattro stelle dal magazine americano “Fanfare”.

Il primo appuntamento è giovedì 17 marzo, alle ore 20.15, nel Teatro Traetta di Bitonto (ingresso libero).

Sul palco l’Orchestra Sinfonica Metropolitana, diretta per l’occasione dal maestro Vito Clemente, direttore artistico dell’ICO, eseguirà brani di Tommaso Traetta con revisioni a cura del Traetta Opera Festival (Sinfonia da Il Cavaliere errante, Sinfonia da La Didone Abbandonata, Ciaccona da Antigona, Sinfonia da Armida, Sinfonia da Buovo d’Antona) e di Filippo Traetta con revisioni a cura di Franco Sciannameo per il Centro Studi Traetta (Ouverture da The Daughter of Zion, Andante e Ouverture da Jerusalem in affliction).

Il concerto sarà replicato venerdì 18 marzo, alle ore 20.45, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3) con prolusione musicologica di Dinko Fabris (Info: biglietti in vendita presso il Teatro Abeliano al prezzo unico ridotto di € 5,00) e sabato 19 marzo, alle ore 20.00, nel Duomo di Molfetta (ingresso libero).