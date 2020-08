Lucio & Mina Symphonic memories: l’Orchestra sinfonica metropolitana rende omaggio agli artisti con cinque concerti

A Lucio Battisti e Mina rende omaggio l’Orchestra sinfonica metropolitana con una nuova produzione dedicata ai due celebri artisti della musica leggera italiana.

Cinque tappe per far rivivere al pubblico, in chiave sinfonica, i più bei successi di Lucio & Mina sotto la direzione del maestro Vito Andrea Morra, che ne cura anche gli arrangiamenti, e con la partecipazione delle voci soliste di Francesca Leone, Luciana Negroponte, Beppe Delre e Savio Vurchio e della band composta da Guido Di Leone (chitarra), Max Monno (chitarra), Francesco Lomangino (sax), Gianluca Fraccalvieri (basso), Enzo Falco (percussioni), Vincenzo Gentile (piano e tastiere), Fabio Delle Foglie (batteria).

Si comincia domani, martedì 4 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Principe di Piemonte a Putignano.

Il 5 agosto, alle ore 21.00, nell’area-giardino del “Plesso Dizonno” a Triggiano;

il 6 agosto, alle ore 21.00, in Piazza Don Bosco a Cellamare;

il 7 agosto, alle ore 21.00, in Piazzo Vittorio Veneto a Sammichele di Bari;

l’8 agosto, alle ore 21.00, in Piazza Vittorio Emanuele a Giovinazzo.

Il programma celebra Lucio Battisti insieme con Mina in ossequio a uno dei sodalizi più memorabili della musica leggera italiana. E’noto infatti che la collaborazione artistica tra i due si basasse anche su una solida amicizia che non solo li ha visti più volte collaborare ma, dopo la scomparsa del cantautore, ha visto Mina rendergli omaggio con l’incisione di diverse cover.

L’orchestra eseguirà medley alternati dell’uno e dell’altro artista passando in rassegna i brani più famosi di entrambi: Prendila così, Aver paura di innamorarsi troppo, Amarsi un po’, Sì, viaggiare, Non credere, Vorrei che fosse amore, El Porompompero, 7 e 40, Un’avventura, E penso a te, Nessun dolore, Parole parole, I giardini di marzo, Il mio canto libero, Emozioni, Dieci ragazze, La voce del silenzio, Grande grande, Non gioco più, Una zebra a pois, Tintarella di luna, Io vorrei non vorrei ma se vuoi, 29 settembre , Pensieri e parole, Acqua azzurra acqua chiara.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti consentiti.