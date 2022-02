“Sogni d’inverno”: nuova produzione dell’Orchestra sinfonica metropolitana dedicata alle sinfonie di Tchaikovsky

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Venerdì 18 febbraio, alle ore 20.45, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3), si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana dal titolo “Sogni d’inverno” diretto per l’occasione dal giovane maestro bulgaro, Boian Videnoff, fondatore e direttore artistico dei Mannheimer Philharmoniker e ospite di importanti orchestre internazionali (biglietti a prezzo unico ridotto in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano).

n questa produzione si inaugura il ciclo di concerti dedicati alle sei sinfonie di Tchaikovsky partendo dalla Sinfonia n.1 “Sogni d’inverno”, op 13.

Il programma è completato dall’esecuzione delle Danze Polovesiane da Il Principe Igor diAleksandr Porfir’evi? Borodin, dalla Sinfonia da La serva padrona di Giovanni Paisiello, esponente della Scuola napoletana del ‘700, e dalla prima esecuzione assoluta del brano “Di genti e di mari. Bari, storie di millenaria accoglienza” di Nicola Scardicchio che dà il via ad inizio di un ciclo di commissioni da parte della Ico di Bari sul tema identitario dedicato al legame della città di Bari con il culto nicolaiano.

Il concerto sarà replicato sabato 19 febbraio, alle ore 20.45, nella Basilica dei Santi Medici a Bitonto (ingresso libero con super green pass).