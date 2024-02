Concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana a Bari e Bitonto

Giovedì 8 febbraio, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari, si terrà un nuovo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in collaborazione con i Conservatori di Musica pugliesi. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Il programma è strutturato secondo un’architettura che prevede quattro melodie, quattro linee contrappuntistiche, sempre coerenti, declinate nelle prime sei produzioni della stagione: in apertura l’esecuzione di un brano inedito con la revisione a cura dell’ICO di Bari (“I Viaggiatori - Opera buffa”) di Niccolò Piccinni, il “padrone di casa” di questa stagione dell’orchestra; seguirà il Concerto in La maggiore KV 622 per clarinetto e orchestra con la partecipazione di Antonio Magno, uno dei giovanissimi vincitori del concorso promosso dalla Città metropolitana di Bari e diretto agli studenti dei cinque Conversatori pugliesi; sarà, poi, la volta di un brano contemporaneo “Dopo infranti marosi” commissionato dall’ICO a Paolo Coggiola nell’ambito del ciclo Di genti e di mari – Bari, storie di millenaria accoglienza, dedicato al culto nicolaiano e all’accoglienza.

Il concerto si chiude con l’esecuzione della seconda delle dodici sinfonie londinesi composte da Franz Joseph Haydn nella capitale britannica che verranno eseguite in questa stagione.

A dirigere l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana il maestro ucraino, Vyacheslav Chernukho -Volich.

Il concerto sarà replicato venerdì 9 febbraio, alle ore 20.30, nel Teatro Traetta di Bitonto. (Info biglietti: 080.3742636).