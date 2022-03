“Sinfonie da Est”, nuovi concerti dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Bari e Cassano delle Murge

per il 25 biglietti in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano al prezzo unico ridotto di € 5,00- 26 ingresso libero

Prezzo per il 25 biglietti in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano al prezzo unico ridotto di € 5,00- 26 ingresso libero

Indirizzo non disponibile

Venerdì 25 marzo, alle ore 20.45, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3), si terrà un nuovo appuntamento con l’Orchestra sinfonica metropolitana.

Il concerto dal titolo “Sinfonie da Est” sarà diretto dal Maestro Piotr Sulkowski, direttore esecutivo e artistico della Warmia and Mazury Philharmonic di Olsztyn in Polonia, ha una vasta esperienza operistica acquisita come direttore d'orchestra e direttore artistico presso l'Opera di Cracovia e al Wildwood Festival Opera AR (USA) di cui è stato il direttore musicale.

Info: biglietti in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano al prezzo unico ridotto di € 5,00.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Sinfonia da L’Olimpiade (revisione a cura del Traetta Opera Festival) del compositore bitontino Tommaso Traetta, Immagini dal mio paese: di gente e di mari - Bari, storie di millenaria accoglienza (versione per orchestra sinfonica commissionata all’Ico di Bari) di Paolo Messa e, infine, la Sinfonia n.4, op.36 di Pëtr Il’i? ?ajkovskij.

Il concerto sarà replicato sabato 26 marzo, alle ore 20.30, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie a Cassano delle Murge.

(ingresso libero).