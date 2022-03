“Mozart in Italia”, i concerti dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Bari e Cassano delle Murge

Venerdì 4 marzo, alle ore 20.45, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3), si terrà un nuovo appuntamento con l’Orchestra sinfonica metropolitana.

Il concerto dal titolo “Mozart in Italia” è diretto dal Maestro Giuseppe La Malfa, vincitore a Spoleto del Concorso Internazionale “Franco Capuana” per direttori d’orchestra della Comunità Europea (XIV edizione 2007), e vedrà la partecipazione del soprano pugliese Paola Leoci, vincitrice di numerosi concorsi internazionali e borse di studio.

(Biglietti a prezzo unico ridotto in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano).

Anche per questa produzione viene riproposto il filo conduttore della stagione artistica 2022 dell’Ico: vale a dire l’incontro fra i principali esponenti della Scuola Napoletana del ‘700 e i compositori classici più famosi della storia.

In questo caso Niccolò Piccinni e Saverio Mercadante incontrano Wolfgang Amadeus Mozart.

Il programma prevede l’esecuzione di tre sinfonie del compositore austriaco scritte durante i suoi soggiorni in Italia, di qui il titolo del concerto “Mozart in Italia”: Ouverture da Lucio Silla, Ouverture da Mitridate, Re di Ponto e Ouverture da Ascanio in Alba, oltre che alcune arie da concerto: Vorrei spiegarvi, oh Dio K.418, Non so d’onde viene K.294 da Alcandro, Nehmt meinen dank, ihr holden Gonner K. 383 e Chi sa, chi sa qual sia K 582. E, infine, la Sinfonia da Iphigénie en Tauride di Piccinni e la Sinfonia in do minore di Mercadante.

Il concerto sarà replicato sabato 5 marzo, alle ore 20.30, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie a Cassano delle Murge.

(ingresso libero con super green pass e mascherina FFp2).