"Playlist, Le canzoni della mia vita": quindici nuovi appuntamenti con l’Orchestra sinfonica metropolitana

Prosegue la stagione estiva dell’Orchestra sinfonica metropolitana con la rassegna dal titolo Playlist, Le canzoni della mia vita, quindici concerti che dal 21 luglio al 6 agosto faranno tappa in altrettanti Comuni metropolitani.

Il programma Playlist è cucito addosso alla partecipazione della raffinata e giovane interprete, Emilia Zamuner, vincitrice del secondo premio Ella Fitzgerald Competition di Washington. Classe 1993 la giovane artista testimonia l’attenzione esclusiva della programmazione 2022 dell’Ico di Bari per i giovani artisti: under 35 sono anche l’arrangiatore e compositore di questa produzione Vittorio Pasquale e il direttore Nicola Colafelice.

In programma l’esecuzione di brani cosiddetti evergreens che resistono nel tempo e che, anzi, sanno imporsi come dei veri e propri hits transgenerazionali. Un ambito molto vasto, che non finisce mai di arricchirsi, dal momento che, con il passare del tempo, nuovi successi si aggiungono a quelli del passato, finendo per diventare, appunto, “canzoni” della vita, secondo una playlist che ognuno costruisce sulla base di esperienze, gusti e ricordi personali. Tra i tanti filoni canori che saranno eseguiti si parte da quello legato al mondo del cinema, in particolare ai film per ragazzi della Disney, come “Parte del tuo mondo”, scritto da Alan Menken e Howard Ashman per “La sirenetta” e “Riflesso” che Matthew Wilder e David Zippel hanno scritto per il film di animazione “Mulan”.

Si prosegue con “Girasole” e “Come saprei” di Giorgia per poi fare un tuffo nel passato della grande commedia musicale americana con un medley dedicato a George Gershwin e “The Nearness of You” di Hoagy Carmichael. Nell’ambito della musica italiana sarà poi la volta di “Se telefonando” che Ennio Morricone scrisse su liriche di Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara e che Mina incise nel 1966 e “Pasqualino Maraja” di Domenico Modugno e Franco Migliacci. Di Bruno Lauzi è invece “Almeno tu nell’universo”, una canzone dal destino decisamente singolare se si considera che l’autore la scrisse con Maurizio Fabrizio nel 1972, ma venne pubblicata solo diciassette anni più tardi, nel 1989, per essere interpretata dall’indimenticabile Mia Martini.

Al 1976 risale invece “La voglia, la pazzia” frutto della collaborazione tra Ornella Vanoni con Vinicius De Moraes e Toquinho.

Erede genuino della grande tradizione canora partenopea, Enzo Gragnaniello ha scritto il suo “Vasame”, mentre al repertorio della cantante Tosca appartengono “Il terzo fuochista” e “Ho amato tutto”. Il compositore parmigiano Pietro Cantarelli firma “E’ cambiato il tempo” insieme con la napoletana Emilia Zamuner, “voce” di questo fascinoso viaggio canoro.

Il programma si conclude quindi con un finale da Oscar sulle note di “Buongiorno principessa” che il compositore romano Nicola Piovani scrisse per “La vita è bella” di Roberto Benigni, vincendo anche la prestigiosa statuetta dell’Academy nel 1999 come migliore colonna sonora.

Queste le tappe dei concerti:

- Giovedì 21 luglio a Rutigliano in Piazza xx Settembre, ore 21.00

- Venerdì 22 luglio a Terlizzi nel cortile della scuola don Pietro Pappagallo, ore 21.00.

- Sabato 23 luglio a Gioia del Colle in Piazza D’Andrano Partenza, ore 21.00.

- Lunedì 25 luglio ad Alberobello in Piazza del Popolo, ore 21.00.

- Martedì 26 luglio a Sammichele di Bari in Piazza Vittorio Veneto, ore 21.00.

- Mercoledì 27 luglio ad Adelfia in Largo Cellino Nicassio, ore 21.00.

- Giovedì 28 luglio ad Acquaviva delle Fonti in Piazza dei Martiri 1799, ore 21.00.

- Venerdì 29 luglio a Santeramo in Colle nella Chiesa Matrice Partenza, ore 20.30.

- Sabato 30 luglio a Bari – Palese presso l’Anfiteatro della Scuola Collodi, ore 21.00.

- Lunedì 1° agosto a Sannicandro di Bari in Piazza Castello, ore 20.30.

- Martedì 2 agosto a Mola di Bari presso l’Arena del Castello Angioino, ore 21.00.

- Mercoledì 3 agosto a Cellamare in Piazza don Bosco, ore 21.00.

- Giovedì 4 agosto a Putignano in Piazza Teatro, ore 21.30.

- Venerdì 5 agosto a Valenzano in Largo S. Benedetto, ore 21.00.

- Sabato 6 agosto a Bitritto in Piazza Aldo Moro, ore 20.30.

L’ingresso è libero.