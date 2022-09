Orchestra sinfonica metropolitana, i concerti sul territorio con la rassegna “La Musica che unisce”

Riprendono i concerti dell’Orchestra Sinfonica metropolitana: dopo il successo registrato nei mesi estivi, la rassegna “Armonie metropolitane, la musica che unisce le città” nel mese di settembre sarà replicata in sei Comuni.

Il primo appuntamento è per lunedì 5 settembre, alle ore 21.00, nel Castello Svevo di Gravina in Puglia. In programma l’esecuzione di “Meraviglioso Mimmo” dedicato a Domenico Modugno con gli arrangiamenti originali e la direzione di Vito Andrea Morra e le voci soliste di Luciana Negroponte e Beppe Delre.

La produzione “Bocca di rosa e la scuola genovese”, che propone alcune tra le pagine più belle della canzone d’autore italiana a cominciare da quelle di Fabrizio De Andrè, con arrangiamenti originali e direzione di Vito Andrea Morra e la voce solista di Mario Rosini, sarà replicata martedì 6 settembre, alle ore 20.30, in Piazza Moro a Cassano delle Murge e mercoledì 7, alle ore 20.30, in Piazza Santissima Annunziata a Turi.

“Playlist, le canzoni della mia vita”farà tappa giovedì 8 settembre, alle ore 20.00, in Largo Cellino Nicassio ad Adelfia, venerdì 9, alle ore 21.00, in Piazza Municipio a Binetto e sabato 10 settembre, alle ore 20.30, nell’Anfiteatro di Ponente a Molfetta. Sul palco, con l’Orchestra, la cantante Emilia Zamuner, il direttore Nicola Colafelice e l’arrangiatore e compositore Vittorio Pasquale, tutti artisti under 35. Anche per questo programma gli arrangiamenti sono commissionati dalla ICO.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.