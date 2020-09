L'Orchestra sinfonica metropolitana in concerto ad Acquaviva delle Fonti, Bari e Terlizzi

Mercoledì 2 settembre, alle ore 21.00, in Piazza Vittorio Emanuele II ad Acquaviva delle Fonti, l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro Valter Sivilotti e con la partecipazione del tenore Francesco Zingariello e del soprano Enrica Musto, vincitrice dell’ultima edizione di “Tu si que vales”.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani, quasi tutti dedicati alla grande tradizione canora italiana a partire dagli anni ’30 e ’40: A. Barroso Aquarela do Brasil, C. A. Bixio Parlami d'amore Mariù, S. Cardillo Core ngrato, F. Rendine Vurria, E. Piaf La vie ne rose, L. Webber Memory, F. P. Tosti Marechiare e L'alba separa dalla luce l'ombra, V. Sivilotti Suite Siriana, U. Bindi Il nostro concerto, A. Lara Granada, E. Morricone Nuovo cinema paradiso e C'era una volta il West, D. Ellington Caravan, B. Bacharach Close to you, L. Dalla Caruso e G. M. Ferilli Un amore così grande.

Il concerto sarà replicato giovedì 3 settembre, alle ore 20.30, in Piazza Vittorio Emanuele III a Loseto - Bari, e venerdì 4 settembre, alle ore 21.00, in Largo Lago Dentro a Terlizzi.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti consentiti.