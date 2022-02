“Serenata”, doppio appuntamento a Bari e Bitonto con l'Orchestra Sinfonica metropolitana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Venerdì 04 febbraio, alle ore 20.45, nel Nuovo Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3), si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana dal titolo “Serenata”.

A dirigere l’Orchestra il maestro Giulio Arnofi: partito dal conservatorio di Ferrara il giovane direttore vanta già una brillante carriera che lo ha visto alla guida di prestigiose orchestre tra cui: la Kosovo Philharmonic Orchestra in un concerto a Pristina nel novembre del 2021 patrocinato dall’Ambasciata d’Italia e dalle Nazioni Unite, l’Orchestra di Padova e del Veneto e l’Orchestra Sinfonica La Verdi di Milano.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Elegia del compositore lucano Vittorio Pasquale (su commissione dell’Ico) e la Serenata Haffner in re maggiore K.250 di Wolfgang Amadeus Mozart eseguita per la prima volta dall’Orchestra metropolitana.

Il concerto sarà replicato sabato 05 febbraio, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Gaetano a Bitonto.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti consentiti dalla normativa anti Covid 19. L’accesso ai concerti è consentito solo con super green pass e mascherina FFp2.