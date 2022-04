Wolfgang: a Bari e Conversano i concerti dell’Orchestra sinfonica metropolitana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Nuova produzione dell’Orchestra sinfonica metropolitana dedicata, questa volta, al grande compositore e musicista austriaco: Mozart.

“Wolfgang”, questo il titolo del ciclo di concerti che farà tappa a Cisternino, Bari e Conversano, diretti per l’occasione dal maestro Giuseppe La Malfa e con la partecipazione di due giovanissime e apprezzate musiciste: Agnese Contadini all’arpa e Jessica Gabriele al flauto.

Primo appuntamento domani, giovedì 21 aprile, alle ore 20.00, nel Teatro Comunale Paolo Grassi di Cisternino. (Info biglietti a prezzo unico € 3,00. In vendita on line e nei punti vendita Vivaticket e Calib, Libreria Caffè - Via Ciro Menotti, 8 – Cisternino. Contatti: +39 328 971 4139).

Il concerto di apre con l’esecuzione del brano Sea Variations “Di gente e di mari - Bari, storie di millenaria accoglienza”, commissionato dall’Ico di Bari al giovane compositore Mattia Vlad Morleo, classe 2000.

Sarà poi la volta di due pagine mozartiane che vanno ad aggiungersi al percorso di questa programmazione dell’Ico dedicata al grande Salisburghese: il Doppio concerto per flauto, arpa e orchestra K.299 e la Sinfonia n.39 K.543.

Il concerto sarà replicato venerdì 22 aprile, alle ore 20.45 nel Teatro Abeliano di Bari (Info biglietti a prezzo unico ridotto di € 5,00 in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano) e sabato 23 aprile, alle ore 21.00, nel Teatro Norba di Conversano.