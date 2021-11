I concerti dell'Orchestra sinfonica metropolitana dedicati a Nino Rota

Continua il ciclo di appuntamenti dell’Orchestra sinfonica metropolitana dedicati a Nino Rota in occasione del 110° anniversario della nascita.

Giovedì 11 novembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di San Sabino a Bari, si terrà un nuovo concerto, diretto per l’occasione dal maestro Giovanni Pelliccia, che vanta la direzione di alcune fra le principali orchestre italiane, e con la partecipazione di due giovanissimi musicisti: Agnese Contadini all’arpa e Paride Losacco al violino. L’introduzione è a cura della giornalista e critico musicale, Fiorella Sassanelli.

In programma l’esecuzione di musiche di Leonardo Furleo Semeraro (Circus), Camille Saint Saëns (Introduzione e rondò capriccioso per violino e orchestra op. 28) e Nino Rota (Concerto per arpa Balli per piccola orchestra).

Il concerto sarà replicato venerdì 12 novembre, alle ore 20.30, nella chiesa del Sacro Cuore a Mola di Bari.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti Covid 19.