Ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicati a Brahms

Giovedì 5 ottobre, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari, prende il via il ciclo di concerti dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicati alla quattro Sinfonie di Johannes Brahms. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado. Prevendita su piattaforma TicketOne.it).

Si parte con la Sinfonia n.1 in do, op.68, ribattezzata la “Decima Sinfonia di Beethoven”, quasi a indicare in Brahms l’erede del compositore di Bonn.

Il concerto è diretto dal maestro inglese, Neil Thomson. Da marzo 2014 Thomson è Direttore Artistico e Principale della Philharmonic Orchestra of Goiás, in Brasile. Nel Regno Unito ha diretto la London Symphony Orchestra, la London Philharmonic Orchestra, la Philharmonia Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, la Royal Liverpool Philharmonic, la Royal Scottish National Orchestra, la Hallé Orchestra (Manchester), la BBC Symphony Orchestra, la Ulster Orchestra e la Orchestra of Welsh National Opera.

La Sinfonia n.1 fu completata da Brahms nel 1776, ma i primi abbozzi risalgono al 1755. La distanza che intercorre tra l’inizio del lavoro e la sua conclusione è da ricondurre alla continua insoddisfazione e alla ricerca di perfezione da parte del compositore tedesco. Nel Finale è possibile riconoscere una reminiscenza del celebre tema dell’Inno alla gioia di Beethoven. La prima esecuzione della Sinfonia in do minore, avvenuta il 4 novembre 1876 a Karlsruhe sotto la direzione di Felix Otto Dessoff, ebbe un grande successo.

In programma anche l’esecuzione di Variazioni sopra un tema gioviale di Nino Rota.

Le altre tappe dei concerti dedicati a Brahms si svolgeranno a Bari: il 13 ottobre nel Teatro Piccinni, il 20 ottobre nell’Auditorium “Nino Rota”, il 26 ottobre nel Kursaal Santalucia, il 3 novembre nell’Auditorium “Nino Rota” e 10 novembre nel Kursaal Santalucia.