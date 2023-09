L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari per il sociale: musica nelle carceri e negli ospedali

Prezzo non disponibile

Dopo il concerto dedicato agli ospiti delle residenze per anziani, la musica dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari entra nelle carceri e negli ospedali.

L’iniziativa “L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari per il sociale”, promossa dal Servizio Beni culturali e ICO, ha l’obiettivo di portare la musica nei luoghi di cura e di assistenza e anche di sofferenza, dove c’è bisogno di leggerezza, gioia e serenità.

Tre nuovi concerti che intendono favorire la promozione della cultura musicale nei confronti di coloro che, per vari motivi, non hanno accesso ai luoghi deputati alla musica o per aiutare i cittadini che stanno pagando un conto con la giustizia a recuperare il senso della bellezza del vivere civile attraverso il potere educativo e stimolante dell’esperienza musicale.

Lunedì 11 settembre, alle ore 20.00, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana si esibirà nell’Istituto penale per i minorenni “Fornelli” di Bari, martedì 12 settembre, alle ore 19.30, l’ICO farà tappa nell’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (ingresso gratuito) e giovedì 14 settembre, ore 11.00, nella Casa circondariale “Francesco Rucci” di Bari.

Per tutte le date l’Orchestra sinfonica metropolitana eseguirà il programma dal titolo “Hit parade”, dedicato alla musica d’autore e alle colonne sonore del cinema italiano con gli arrangiamenti di Vittorio Pasquale e Alfonso Girardo commissionati dall’ICO di Bari.

I concerti saranno diretti dal maestro barese Nicola Colafelice e con la partecipazione nel ruolo di voci soliste delle affermate cantanti Emilia Zamuner e Beatrice Valente.