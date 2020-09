L’Orchestra sinfonica metropolitana in concerto a Modugno, Bitonto e Bari

Giovedì 1°ottobre, alle ore 20.30, nella Parrocchia Immacolata a Modugno (Viale della Repubblica), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto dedicato al compositore barese Raffaele Gervasio (1910 - 1994).

Il programma del concerto, diretto dal maestro Vito Clemente e con la partecipazione del soprano Gabriella Costa, prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Filippo Traetta Jerusalem in Affliction – Ouverture (revisione a cura del Centro Studi Musicali Traetta), Wolfgang Amadeus Mozart Alcandro, lo confesso…Non so donde viene K. 294, Et incarnatus est - dalla Messa in do K. 427 e Chi sa, chi sa, qual sia K. 582, Massimo De Lillo Ave Maria (prima esecuzione assoluta Commissione del Traetta Opera Festival) e Raffaele Gervasio Florilegio '83.

Il concerto sarà replicato venerdì 2 ottobre, alle ore 20.30, nella chiesa di San Gaetano a Bitonto (Via Vittorio Alfieri, 30) in un evento in collaborazione con il Traetta Opera Festival e sabato 3 ottobre, alle ore 21.00, nella Cattedrale di Bari.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti consentiti.