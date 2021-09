Appuntamento a Molfetta con 'Le città visibili', un viaggio intorno al mondo attraverso la musica, la poesia, i libri

Si può raccontare il mondo attraverso la musica e attraverso la letteratura? Roberto Ottaviano e il suo Sax ci prova, ripercorrendo le tappe di un itinerario fatto di suoni, melodie, scritti e versi.

Lo spettacolo, debutta a Molfetta, sul Palcoscenico dell’Anfiteatro di Ponente, il 22 settembre, con il patrocinio del Comune di Molfetta, con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese. Un’altra “tappa” del programma proposto dalla ERGO SUM, per la drammaturgia di Alessandra Pizzi, che porta avanti il progetto di messa in scena di riscrittura dei grandi classici della letteratura.

“La musica evoca ricordi legati ai luoghi della nostra memoria, e poeti e autori del passato hanno lasciato ritratti indelebili delle città e paesi” dice Alessandra Pizzi. “Ho chiesto a Roberto Ottaviano di tracciare degli itinerari “fantastici” intorno al mondo a partire dalle sonorità: suoni e musiche dei luoghi diversi, ma anche melodie legati inequivocabilmente a quelle città”.

Nasce così un progetto “a puntante”, ognuna dedicata ad un itinerario. A Molfetta, ìil debutto, è dedicato alle città della passione.

Il progetto, parafrasa l’opera celebre di Italo Calvino, in cui l’autore offre itinerari diversi per conoscere città invisibili. Lo spettacolo Le Città Visibili, ripesca nell’immaginario collettivo, nella memoria dei testi scolastici, nelle poesie e nei brani cari a molti, cita autori del passato e del presente, e costruisce un album di viaggio, dove architetture, paesaggi, scorci vengono raccontati da musica e parole. Dentro ci sono gli scritti di Borges, di Sciascia, di Neruda e altre storie, per un progetto che rende omaggio alla letteratura tout court. Lo spettacolo è esso stesso una tappa del viaggio, fatto di 4 appuntamenti itineranti (Le città della Passione, Le città del Mito, Le città dell’Acqua, Le città della Memoria), di cui il primo a Molfetta. Altrettanti ospiti accompagneranno il viaggio, attraverso la narrazione e il racconto. Per la data di Molfetta sul palcoscenico con Roberto Ottaviano, l’attrice Barbara Bovoli.

Il progetto rientra nel programma ESTATE MOLFETTESE.

