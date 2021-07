Stefania Dipierro e Piero Vincenti e Gianna Montecalvo e Michele Campobasso in concerto a Palazzo Pesce

Ticket intero 13 euro, ridotto under 26 a 10 euro e ridotto under 15 a 5 euro

Prezzo Ticket intero 13 euro, ridotto under 26 a 10 euro e ridotto under 15 a 5 euro

Continua la stagione degli spettacoli di Palazzo Pesce, nella cui corte a Mola di Bari (dalle ore 20,45) si terranno due live dedicati a musiche e artisti intramontabili.

Venerdì 23 luglio la corte interna di Palazzo Pesce ospiterà un concerto per lanciare un grido dolce di desiderio, di leggerezza, di voglia di vivere insieme alle musiche intramontabili di Elis Regina, Chico Buarque, Mina e Ornella Vanoni, Ivano Fossati, Carmen McRae e Michel Legrand. Un programma che nasce da un incontro, musicale e umano, lontano nel tempo, in quei primi anni Novanta del secolo scorso che sono l’epoca dell’acid jazz e in cui si fondono i linguaggi e gli stili musicali di Stefania Dipierro, cantante, autrice e compositrice definita la “Sade brasiliana” dalla rivista inglese «All About Jazz», una vita fra l’Italia e l’Olanda, una carriera sempre in movimento in giro per il mondo, collaborazioni del calibro di Fabrizio Bosso e Nicola Conte e una discografia che vanta successi internazionali. Assieme a lei Piero Vincenti, studi di pianoforte prima da autodidatta poi al CPM Music Institute di Milano, specializzazione in piano jazz, laurea in filosofia, una intensa attività concertistica a partire dagli anni Novanta in tutta Italia e in Europa e Asia con un repertorio che abbraccia jazz, blues, pop, reggae, soul, r&b, progressive, e una discografia che nel 2018 vede l’uscita del CD da solista “The blue mandala project”.

Una serata in compagnia di un duo complice e affiatato che porterà il pubblico in giro per il mondo attraverso le canzoni che hanno segnato epoche indimenticabili.

Sabato 24 luglio sarà la volta di un concerto dedicato interamente alla musica italiana, a quelle canzoni che fanno parte del patrimonio di ciascuno, che hanno scandito i momenti dell’adolescenza e della gioventù degli anni Ottanta. Da Franco Battiato a Eugenio Finardi, da Claudio Baglioni a Eduardo De Crescenzo, il programma passerà attraverso l’interpretazione nuova della voce di Gianna Montecalvo, diploma in pianoforte, canto lirico e musica jazz, una carriera artistica dal 1988, collaborazioni con le più importanti associazioni concertistiche italiane, esibizioni in importanti rassegne in Italia e all’estero, attività didattica sul territorio nazionale, specializzazione in Vocologia Artistica e CMT Estill Voce Training, e del pianoforte di Michele Campobasso, diploma in pianoforte, composizione, strumentazione per banda e musica jazz, una carriera da pianista e arrangiatore e compositore costellata di collaborazioni musicali con orchestre, band e artisti di fama internazionale, tra cui Toquinho, Joel Taylor e Fabrizio Bosso, dal 2005 al 2008 musicista ufficiale Yamaha, pianista nella registrazione di “1920” di Achille Lauro con Gigi D’Alessio e Annalisa, e fondatore di Acuslectric Project.

Una serata fatta del suono delle parole e della forza evocativa dei ricordi, che rivivranno per segnare un tempo nuovo dopo la tempesta.



Il calendario degli incontri a Palazzo Pesce è caratterizzato dalla sicurezza e dal rispetto delle norme sanitarie in vigore: prenotazione e acquisto tramite la biglietteria online (www.palazzopesce.com/ acquisto-ticket/), ingressi scaglionati a seconda della fila di prenotazione, misurazione della temperatura corporea, capienza dimezzata con posti assegnati e distanziati di un metro gli uni dagli altri.



Ticket intero 13 euro, ridotto under 26 a 10 euro e ridotto under 15 a 5 euro Per informazioni: palazzopesce.com | events@palazzopesce.com | 3931340912

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...