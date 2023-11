I Maltesi per la prima del festival “Le Terre di dentro” a Palazzo Rubino di Triggiano

Venerdì 10 novembre a palazzo Rubino di Triggiano (Ba) per il festival multidisciplinare “Le Terre di Dentro”, promosso dall’associazione Vitainmoto, si terrà il concerto “Dario Maltese canta De Andrè” della band I Maltesi.

Il Festival, giunto alla quinta edizione, attraverso la formula che coniuga Arte, Scienza, Filosofia, Multimedialità, la Bellezza, racconta complessità del nostro tempo. In questa occasione, tra musica e parole ci si soffermerà in una riflessione sui temi più cari a De Andrè, il pacifismo, il potere, l’empatia di Faber per le sue “anime salve” attraverso le canzoni più rappresentative e quei "Diamanti nascosti nel pane", perle meno conosciute ma non meno splendenti della sua produzione, il tutto eseguito in una cornice acustica del progetto. Impegnati in questo spettacolo saranno Dario Di Stefano in voce e armonica a bocca, Lorenzo D'Urso alle tastiere, al bouzoki, alle percussioni e cori e Walter Di Serio alle chitarre, alle percussioni e ai cori.

Nato quasi per gioco, sul finire del 2009, per via della passione che lega indistintamente i componenti della band alla musica del grande cantautore genovese, questo progetto vanta già numerose esibizioni in giro per locali e piazze d’Italia. Tra le principali ci sono il concerto in Piazza delle Erbe a Genova e quello a Tempo Pausania in Sardegna, dove De Andrè aveva casa. Ma questa tribute band si esibisce anche nei teatri. Qui l’esordio è avvenuto al Teatro dei Limoni di Foggia.

Durante il concerto, si potranno ascoltare i successi della produzione deandreiana, come “Bocca di rosa”, “Don Raffaè”, “Il pescatore” e tanti altri ancora, tutti brani taglienti ma accarezzati sempre da una profonda dolcezza e umanità dal poeta che sa mettere i suoi versi in musica penetrando nei solchi di vite dolenti e sghembe con delicatezza e gentilezza, soprattutto senza giudizio e con una sensibilità di rara bellezza.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacoli: 21:00