A Bari il quarto concerto della Rassegna “I Concerti di Santa Cecilia”

Sabato 1 giugno alle ore 17.30, presso l’Auditorium “Nino Rota” di Bari, appuntamento con il quarto concerto della Rassegna “I Concerti di Santa Cecilia”, che vede come protagonisti le giovani eccellenze del Conservatorio.

Il Concerto sarà introdotto dalla consegna di due Borse di Studio donate dal Lions Club Bari San Nicola a due Studenti del Conservatorio, in memoria della Prof.ssa Luisa Rana.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, apertura delle porte alle ore 17.00.





PROGRAMMA MUSICALE del 1 giugno 2024

Il quarto appuntamento della Rassegna presenta un caleidoscopico repertorio che spazia da Bach a Prokofiev, repertorio affidato alle esecuzioni per arpa e pianoforte.



Franz Liszt, dai 12 Studi trascendentali n. 4 Mazeppa

Sergej Rachmaninov, Etude Tableaux op. 39 n. 5

Michele Argentieri pianoforte





Giovanni Caramiello, Rimembranze dell’opera Un Ballo in Maschera di Verdi, op.17

Giovanni Caramiello, Piccolo divertimento sulla Palummella, op. 13

Giulia Moraca, arpa





Johann Sebastian Bach, Partita in do minore BWV 826: Allemanda – Corrente

Isaac Albeniz, da Suite española n.1, op.47 Aragón (Fantasia)

Nicola Pio Nasca, pianoforte





Sergej Prokofiev, Sonata n. 2 in re minore, op. 14

I.Allegro ma non troppo

II. Scherzo: allegro marcato



Sara Sasso, pianoforte