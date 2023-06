Quarto e ultimo appuntamento Sabato 17 giugno 2023 - ore 18.00 nell'Auditorium “N. Rota”



Sabato 17 giugno 2023, alle ore 18.00, nell’Auditorium Nino Rota di Bari, quarto e ultimo appuntamento della rassegna concertistica “I Concerti di Santa Cecilia”, che vede protagonisti gli studenti del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.



Come nei precedenti appuntamenti, il programma presenta una varietà di solisti e formazioni che rappresentano il frutto del prezioso e incessante lavoro svolto da Studenti e Docenti nel loro percorso didattico.



In programma del quarto appuntamento opere per pianoforte a quattro mani, chitarra, flauto, saxofono, pianoforte e violino.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti, apertura delle porte alle ore 17.30



PROGRAMMA MUSICALE del 17 giugno 2023



Maurice Ravel, Rapsodie Espagnole pour piano à quatre mains

(Prélude à la nuit - Malagueña – Habanera – Feria)

Michele Argentieri e Annastella Caragiulo, pianoforte a 4 mani



Gabriel Grovlez, Romance et Scherzo

Franz Doppler, Airs Valaques op.10

Sonia Colaianni, flauto

con la collaborazione di Dario Novielli, pianoforte



Johann Sebastian Bach, Preludio BWV 998

Mauro Giuliani, Rossiniana n.5

Francesco Pellegrini, chitarra



Franz Liszt, Années de pèlerinage. Première Année, Suisse, S 160

No.6 - Vallée d'Obermann

Marco Stallone, pianoforte



Fernande Decruck , Sonata in C# for alto saxophone

I. Très moderèré, expressif - II. Andante

III. Fileuse - IV. Nocturne et Final

Daniele Chiapperino, saxofono

Annastella Caragiulo, pianoforte



Ottorino Respighi, Sonata in si minore per violino e pianoforte, P 110

I.Moderato - III. Allegro moderato ma energico (Passacaglia)

Ludovica Aurelia Fanelli, violino

Giulio Mareschi, pianoforte