Nell'’Auditorium Nino Rota di Bari “I Concerti di Santa Cecilia”

Sabato 19 marzo alle ore 18.00, presso l’Auditorium Nino Rota di Bari, riprendono “I Concerti di Santa Cecilia”, rassegna concertistica organizzata dal Conservatorio Niccolò Piccinni.



Protagonisti assoluti gli studenti eccellenti, selezionati per questa serie di manifestazioni musicali che il Conservatorio tenacemente produce nonostante il difficile periodo legato alla pandemia ed alle tensioni internazionali.



Il talento e la passione per la Musica rappresentano un linguaggio comune da valorizzare, ed in questa Rassegna sono stati inseriti anche studenti del contingente internazionale, che sempre più numerosi scelgono di perfezionare i propri studi in Italia presso il Conservatorio N. Piccinni, in un significativo e simbolico scambio culturale tra Istituzioni di Paesi diversi.



La rassegna prevede appuntamenti concertistici nelle seguenti date: 19 - 26 marzo; 2 – 9 - 23 - 30 aprile; 7 - 14 - 21 maggio 2022, sempre alle ore 18.00nell’Auditorium “Nino Rota”.



Il primo appuntamento, come detto, è in programma Sabato 19 marzo: protagonisti pianoforte, chitarra e violoncello in un programma che tocca il repertorio classico per violoncello di Haydn, i celeberrimi Preludi per pianoforte di Chopin e le suggestioni spagnole affidate alla chitarra.



Il programma del concerto del 19 marzo:



Sergio Assad, "Sandy's Portrait"

Mario Castelnuovo Tedesco, XIII Caprichos de Goya - "Quien mas rendido ?"

Marco Petio, chitarra



Franz Joseph Haydn, Concerto in do maggiore per violoncello

I. Moderato – II. Adagio – III. Allegro molto

Simona Giancaspro - violoncello

M° Vito Paternoster - pianoforte



Fryderik Chopin, 24 Preludi

Camilla Chiga, pianoforte





Apertura delle porte alle ore 17.15 per consentire lo svolgimento del protocollo anti-Covid