Concerti omaggio a Santa Cecilia nel Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari

In occasione della solennità di Santa Cecilia, patrona della musica e e dei musicisti, il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari ha organizzato alcuni eventi. Nei giorni 22 - 25 – 26 novembre, alle ore 16.00, presso l’Auditorium “Nino Rota” si esibiranno le eccellenze del Conservatorio, con un programma di concerti ricco, vario e di grande interesse.



“I nostri ormai tradizionali concerti di Santa Cecilia – ha dichiarato il M° Corrado Roselli, Direttore del Conservatorio di Bari - rappresentano, quest’anno più che mai, un beneaugurante e simbolico momento di inizio del nuovo Anno Accademico 2021-2022, che vede, come protagonisti, alcune delle giovani eccellenze del nostro Conservatorio, scrupolosamente selezionate in seguito ad audizione. È importante e doveroso da parte dell’Istituzione –soprattutto in questo difficile momento storico legato alla pandemia - sostenere la passione, il talento e l’entusiasmo dei nostri Allievi, offrendo loro tutte le occasioni per poter avere un palco a disposizione dove suonare, esprimersi e riprendere a dialogare serenamente con il pubblico”.



Sul sito internet www.consba.it è disponibile il programma dettagliato dell’evento.



Il giorno 22 novembre, inoltre, è previsto, alle ore 18.00, nell’Auditorium “Nino Rota” un altro appuntamento concertistico per omaggiare Santa Cecilia: SHARE YOUR EMOTION! PAESAGGI DELL’ALBERO NELLA MUSICA”. E’ prevista l’esibizione di cantanti (solista Antonia Giove), CLARINET ENSEMBLE (Solista FERNANDO DE CESARIO – Direttore ROCCO CETERA), ENSEMBLE DI FAGOTTI (Direttore MICHELE DI LALLO), ENSEMBLE DI TROMBE (Direttore MARTINO PEZZOLLA), ENSEMBLE DI TROMBONI (Direttore ANTONIO DEMARCO), NUOVA ARMONIA BAND (Direttore e Pianista ADRIANA DE SERIO).



Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito i docenti Adriana De Serio (Pianoforte), Rocco Cetera (Clarinetto), Fernando De Cesario (Clarinetto), Antonio Tinelli (Clarinetto), Michele Di Lallo (Fagotto), Domenico Pasquino (Tromba), Martino Pezzolla (Tromba), Fabio Bene (Trombone), Antonio Demarco (Trombone), Domenico Colaianni (Canto), Antonia Giove (Canto).



Prenotazione obbligatoria: eventiconservato riopiccinni@gmail.com



Apertura delle porte alle ore 17.30 per consentire lo svolgimento del protocollo anti-Covid