All’Auditorium Nino Rota di Bari i concerti di Santa Cecilia

Sabato 23 aprile alle ore 18 presso l’Auditorium Nino Rota di Bari proseguono I CONCERTI DI SANTA CECILIA, rassegna concertistica delle eccellenze del Conservatorio Niccolò Piccinni.

Apre questo quinto appuntamento la chitarra classica di Francesco Pellegrini per poi lasciare spazio alla scuola di Jazz del Conservatorio con brani da Chick Corea a John Coltrane, passando per standard e nuovi autori.

Protagonisti il Trio composto da Luca Giannotti (chitarra jazz), Lorenzo D’Urso(basso elettrico) e Silvio Annese (batteria jazz); il Trio composto da Antonio Caruso (chitarra jazz), Luca Macina Leone (basso elettrico) e Fabio Casadibari(batteria jazz) ed in chiusura il gruppo composto da Costantino Carrara(pianoforte jazz), Marco Menchise (chitarra jazz), Luca Giannotti (basso elettrico), Nicola Cozzella (alto Sax), Antonio Fallacara (tromba jazz) e Andrea De Santis(batteria jazz).

Introduce il Direttore del Conservatorio, M°Corrado Roselli.

Ingresso libero nel rispetto delle normative anti-Covid e fino ad esaurimento posti.

Programma degli eventi e info

www.consba.it

www.facebook.com/conservatorio.piccinni.bari



PROGRAMMA MUSICALE



Concerti di Santa Cecilia