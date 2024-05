Prezzo non disponibile

Sabato 25 maggio alle ore 18.00, presso l’Auditorium Nino Rota di Bari, terzo appuntamento con “I Concerti di Santa Cecilia”, rassegna concertistica organizzata dal Conservatorio Niccolò Piccinni, inaugurata con grande successo lo scorso 22 novembre, ricorrenza in cui si celebra la Patrona della Musica. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, apertura delle porte alle ore 17.30



PROGRAMMA MUSICALE del 25 maggio 2024

Il terzo appuntamento della Rassegna, che vede protagonisti gli Studenti del Conservatorio Piccinni, presenta un programma che spazia nei repertori di pianoforte, chitarra e violoncello, da Beethoven a Rachmaninoff, da Tchaikovsky a Torroba.





Ludwig van Beethoven, Sonata in re minore op. 31 n.2 “La Tempesta”

Largo - Allegro



Sergei Rachmaninov, Preludio op. 32 n. 12

Alessandra Ragno pianoforte





Federico Moreno Torroba, Pieces Caracteristique

I Preambulo

II Oliveras

III Melodia

IV Los Mayos

V Albada

VI Panorama

Lorenzo Rodio chitarra





Fryderyk Chopin, Ballata n. 4 in fa minore op. 52

Miljana Nikolic pianoforte





P. I. Tchaikovsky, Variazioni su un tema rococò

Introduzione

Tema - Var. II - Var. III - Var. IV - Var. V - Var. VII - Coda

Roberto Chiapperino violoncello

con la collaborazione di

Yulia Moseychuk pianoforte





1 giugno 2024 - ore 17.30 - Auditorium Nino Rota