All’Auditorium Nino Rota di Bari il secondo appuntamento con 'I concerti di Santa Cecilia'

Sabato 26 marzo alle ore 18 presso l’Auditorium Nino Rota di Bari, proseguono i CONCERTI DI SANTA CECILIA, rassegna concertistica organizzata dal Conservatorio Niccolò Piccinni.



Dopo il grande successo del primo concerto, in questo secondo appuntamento agli studenti italiani si affiancano gli studenti internazionali che perfezionano i loro studi presso il Conservatorio di Bari, in una simbolica e significativa sinergia tra Istituzioni musicali di Paesi diversi.



Aprirà il concerto “Il viaggio della vita” di Onyuku Spiff, studente nigeriano e compositore di musica elettronica che ha tradotto in musica il suo tormentato viaggio verso il nostro Paese.



Al pianista Marco Stallone è affidato il repertorio di Bach-Busoni e Chopin, ed in chiusura un omaggio alla tradizione operistica italiana con le cantanti Anna Ebel(Russia) e Zhang Yu (Cina) e la partecipazione del tenore Pietro Nugnes, accompagnati al pianoforte da Flora Marasciulo.



Ingresso libero nel rispetto delle normative anti-Covid e fino ad esaurimento posti.

PROGRAMMA MUSICALE



26 Marzo 2022 – ore 18.00

Auditorium Nino Rota



Onyuku Spiff : IJE UWA - " Il viaggio della vita " brano acusmatico

Onyuku Spiff (Nigeria), compositore di musica elettronica



J.S. Bach – F. Busoni: Ciaccona in Re Minore BWV 1004

Fryderik Chopin: Scherzo in Si Minore op.20 n.1

Marco Stallone, pianoforte



W.A. Mozart, da Mitridate re di Ponto: “Nel grave tormento”

G. Puccini, da La Rondine: “ Chi il bel sogno di Doretta”

G. Verdi, da La traviata: “Addio del passato”

Zhang Yu, soprano

Prof.ssa Flora Marasciulo pianoforte





G. Puccini, da La Rondine: “T’amo, menti”

Zhang Yu, soprano, con la partecipazione di Pietro Nugnes, tenore

Prof.ssa Flora Marasciulo, pianoforte



P. Mascagni, da L’amico Fritz: “Son pochi fiori”

G. Donizetti, da Lucrezia Borgia: “Com’è bello, quale incanto”

Anna Ebel, soprano

Prof.ssa Flora Marasciulo, pianoforte



P. Mascagni, da L’amico Fritz, duetto delle ciliegie: “Suzel, buon dì”

Anna Ebel soprano, con la partecipazione di Pietro Nugnes, tenore

Prof.ssa Flora Marasciulo, pianoforte