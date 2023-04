Nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari il primo appuntamento con “I Concerti di Santa Cecilia”

Sabato 29 aprile alle ore 18.00, nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari, riprendono “I Concerti di Santa Cecilia”, rassegna concertistica organizzata dal Conservatorio “Niccolò Piccinni” inaugurata con grande successo lo scorso 22 novembre, ricorrenza in cui si celebra la Patrona della Musica.



La Rassegna, questa volta, si articolerà in quattro appuntamenti da aprile a giugno – 29 aprile, 27 maggio, 10 e 17 giugno - e vedrà come protagonisti assoluti le giovani Eccellenze del Conservatorio, scrupolosamente selezionate durante le audizioni e impegnate nell’esecuzione di celebri e importanti brani appartenenti al repertorio solistico e cameristico del proprio strumento.



Protagonisti del concerto in programma Sabato 29 aprile saranno pianoforte, violino, saxofono, chitarra e violoncello, percussioni e set up-elettronica-visual, in un programma che spazia dal repertorio classico a suggestive ed eclettiche composizioni di autori contemporanei. Di seguito il programma del concerto:



Franz Liszt , Ballata n.2, S 171

Claude Debussy, L'isle Joyeuse L 109

Luca Cianciotta, pianoforte



Ludwig van Beethoven, Concerto in Re maggiore op. 61 per violino e orchestra

I.Allegro ma non troppo

Paride Losacco - violino

Prof.ssa Fiorella Sassanelli - pianoforte



Javier Girotto, Fragmentango per sax alto

Eugène Bozza, Improvvisazione e capriccio per sax alto

Barry Cockcroft, Beat me per sax tenore

Giuseppe Cavone, saxofono



Raffaele Bellafronte, Suite I

I.Prélude,- II.Histérico - III.Romántico – IV. Tango

Francesco Pellegrini, chitarra

Cosmaola Antonella Nitti, violoncello



Per Nørgård, I Ching

III. The gentle, The penetrating per kalimba e multi-percussione

Ben Walhund, Hard boiled the Capitalism per vibrafono

Igor C.Silva, Your trash per set up-elettronica-visual

Aldo Chiarulli, percussioni



Ingresso libero dalle ore 17.30, fino ad esaurimento posti.