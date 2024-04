I concerti di Santa Cecilia nell'Auditorium Nino Rota di Bari

Sabato 6 aprile alle ore 18.00, presso l’Auditorium Nino Rota di Bari, riprendono “I Concerti di Santa Cecilia”, rassegna concertistica organizzata dal Conservatorio Niccolò Piccinni, inaugurata con grande successo lo scorso 22 novembre, ricorrenza in cui si celebra la Patrona della Musica.



La Rassegna, questa volta, si articolerà in cinque appuntamenti da aprile a giugno e vedrà come protagonisti assoluti le giovani Eccellenze del Conservatorio, scrupolosamente selezionate durante le audizioni e impegnate nell’esecuzione di celebri e importanti brani appartenenti al repertorio solistico e cameristico del proprio strumento.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti, apertura delle porte alle ore 17.30



CALENDARIO DELLA RASSEGNA

6 e 27 aprile 2024

25 maggio 2024

1 e 8 giugno 2024

Ore 18.00 - Auditorium Nino Rota





PROGRAMMA MUSICALE del 6 aprile 2024

Il primo appuntamento della Rassegna vede protagonisti pianisti ed ensemble vocali con un repertorio che attraversa i principali compositori da Mozart a Rachmaninov, con un omaggio a Puccini nel centenario della sua scomparsa.



Wolfgang Amadeus Mozart, Dal tuo gentil sembiante da “Ascanio in Alba”

Camilla Di Fonzo soprano

con la collaborazione di Ketty Attolico pianoforte



Franz Liszt, Variazioni sul tema di Bach “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”

Fabrizio Quarto pianoforte



Giacomo Puccini, Tu che di gel sei cinta da “Turandot”,

Sola, perduta, abbandonata da “Manon Lescaut”

Viria Vitarocca Cavallino soprano

Fabio Sebastiano pianoforte



Sergej Rachmaninov, Etude-Tableau op. 33 n. 3

Franz Liszt, Rapsodia ungherese n. 13 in la minore

Gabriele Zicari pianoforte



Giuseppe Verdi, Quartetto “Un dì, se ben rammentomi……Bella figlia dell’amore” da “Rigoletto”

Gilda, Gabriella Leone soprano

Maddalena, Anastasia Abryutina mezzo soprano

Duca di Mantova, Giuseppe Settanni tenore

Rigoletto, Huang Shen baritono



pianoforte