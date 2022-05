Nell’Auditorium Nino Rota di Bari con i Concerti di Santa Cecilia

Sabato 7 maggio alle ore 18 presso l’Auditorium Nino Rota di Bari proseguono i CONCERTI DI SANTA CECILIA, rassegna concertistica delle eccellenze del Conservatorio Niccolò Piccinni.



In questo settimo appuntamento agli studenti italiani continuano ad affiancarsi gli studenti internazionali che perfezionano i loro studi presso il Conservatorio di Bari, in una simbolica e significativa sinergia tra Istituzioni musicali di Paesi diversi.



Protagonisti del concerto la pianista Greta Lobefaro, le cantanti Lilia Krasnova eYili Chen accompagnate al pianoforte da Dario Novielli, il soprano Anna Maria Stella Pansini in duo con la pianista Alisia Damato.

Introduce il Direttore del Conservatorio, M° Corrado Roselli.



Ingresso libero nel rispetto delle normative anti-Covid e fino ad esaurimento posti.



Programma degli eventi e info