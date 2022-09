La dj britannica Ixindamix e l’italiano Maskk in concerto nel nuovo Spazio Eventi Fluxus di Giovinazzo

Sabato 17 settembre sarà inaugurato il nuovo Spazio Eventi Fluxus di Giovinazzo (Ba), con lo Showcase dell’etichetta Don’t panik durante il quale si esibiranno l’affermata dj e produttrice britannica Ixindamix e il suo socio italiano Maskk, oltre a numerosi dj locali.

Dal Sud Ovest dell’Inghilterra dov’è nata si è trasferita a Berlino dove dirige la sua etichetta discografica Audiotrix, fondata a Parigi ancora nel 1999 assieme al suo compagno Meltdown Mickey. Attiva nella scena uderground europea da circa 30 anni si è subito distinta per i suoi live set, con l’utilizzo dei sintetizzatori, durante i quali ha messo in mostra una stuzzicante improvvisazione analogica condita con giochi brillanti di frequenze. È intensa la sua attività in studio. Ha prodotto numerose tracce, sperimentando sempre nuove sonorità e ha realizzato vari album. L’ultimo, “The Underground Tree”, contiene dieci brani tra i quali c’è “Vodelix”, nel quale è presente la voce della cantante folk barese Roberta Carrieri. La collaborazione tra le due ha portato anche alla produzione di “Mi piace la pizza”, pubblicata a maggio scorso.

Maskk si è avvicinato alla scena musicale nella metà degli anni ’90 e grazie allo sviluppo della scena elettronica in Italia si è avvicinato al circuito dei teknnival. Nel1998 ha fondato il “sound against system Kernel Panik”, che dopo poco tempo lo ha portato a viaggiare attraverso tutt’Europa fino ad arrivare nel continente sudamericano, proponendo i suoi set di fronte a migliaia di persone. Nel 2006, infatti, parte con Kernel Panik e Dropin Caravan per la epica “SouthSide Mission”. Un tour di oltre un anno tra Argentina e Brasile, nel quale ha avuto modo di incontrare nuova gente e culture differenti, organizzando party in luoghi improbabili, vivendo tra la strada, le favelas, le spiagge e le città sudamericane e condividendo la propria esperienza con persone e luoghi indimenticabili.

Durante il party di inaugurazione dello Spazio Eventi Fluxus, insieme ai due, si alterneranno Mikmoog, Albees impegnato in un “B2B” Xyde, Kilfa, Kris Panik, Akaburzum, Asmood, Virzillo e Dr Hoffman. La nuova location, dalle ampie metrature, ospiterà i grandi eventi organizzati dal Fluxus Music-Art Club che da cinque anni, nella città, è un punto di riferimento per la cultura musicale barese, grazie alla variegata proposta artistica.

Spazio eventi Fluxus – Uscita Pozzo rosso – Giovinazzo (Ba)

Info: 3293156732

Inizio: 23:00