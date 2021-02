Musica jazz e ricital lirici a Mola di Bari con gli "Appuntamenti a Palazzo 2021" in streaming

Fra le pareti affrescate della Sala Etrusca, sabato 20 febbraio si inizia con “Jazz around the world”, un viaggio attraverso le culture musicali dei popoli insieme al pianoforte di Andrea Gargiulo, alla tromba di Mino Lacirignola e alla voce di Cristina Lacirignola; sabato 27 febbraio è il turno degli “Amorosi guerrieri”, un recital lirico in cui le musiche di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Charles Gounod e Jacques Offenbach saranno affidate al tenore Giulio Pelligra accompagnato al pianoforte da Vincenzo Cicchelli; sabato 6 marzo andrà in scena “Cantando Sarah”, un programma appassionato, per sognare sulle note della Divina Sarah Vaughan con Lisa Manosperti alla voce e Andrea Gargiulo al pianoforte; sabato 13 marzo concluderà “In tono popolare”, appuntamento finale con il mezzosoprano Margherita Rotondi e il pianista Vincenzo Cicchelli che eseguiranno musica da camera da tutto il mondo.

I concerti andranno in diretta streaming alle ore 19.00 sui profili Facebook, Instagram e YoutTube di Palazzo Pesce.

Per ringraziare i sostenitori dell’iniziativa, Palazzo Pesce offrirà loro una registrazione in HD degli eventi, per godere dello spettacolo in qualsiasi momento e senza il bisogno di alcuna connessione.

Chi desidera effettuare una donazione e aiutare a interrompere il silenzio imposto dall’emergenza Covid-19 potrà visitare il sito della biglietteria di Palazzo Pesce e versare la sua quota di complicità.