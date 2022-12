I primi appuntamenti dell'anno con la musica al Teatro Petruzzelli di Bari

L’apertura della Stagione Concertistica 2023 è il primo appuntamento della Fondazione Petruzzelli per un nuovo anno ricco di proposte di qualità, fra grandi classici e novità assolute.

Giovedì 5 gennaio alle 20.30 il maestro Hansjorg Albrecht, direttore principale ospite per la Musica Sinfonica, dirigerà l’Orchestra del Teatro, con il solista d’eccezione il pianista di fama mondiale Michail Pletnev.

In programma Ouverture dall’opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto n. 24, in do minore, K491 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, Vita d’eroe, poema sinfonico, op. 40, di Richard Strauss.

Novità assoluta per il 2023 saranno i Concerti del mattino, in programma la domenica alle 11.30, con biglietti al costo di soli 5 euro.

Domenica 8 gennaio alle 11.30 in cartellone il primo appuntamento della rassegna, dedicata a solisti d’eccezione, ospiti speciali e organici composti dai Professori d’Orchestra del Teatro Petruzzelli, vedrà protagonista la pianista Rita Marcotulli con il concerto “Autoritratto”.

In programma di R. Marcotulli, Indaco, di H. Arlen / Y. Harburg, Over the rainbow, di G. Gershwin, I loves you Porgy, di R. Marcotulli, La strada invisibile, di R. Marcotulli, Koinè, di P. Daniele, Terra mia, dei Beatles, Lady Madonna, di R. Marcotulli, Antoine Doinel, di D. Modugno / P. Pasolini, Cosa sono le nuvole, di R. Marcotulli, L’amore fugge, di R. Newman, I think it’s going to rain today, di R. Marcotulli, Miguilim, di R. Marcotulli, Yin and Yang.