Polignano a Mare, 'Ad libitum 8 ': un canto essenziale νῆσος

di e con i Fratelli Mancuso

(vincitori premio Luigi Tenco 2021)



ENZO MANCUSO, canto, chitarra, saz baglama, saz divan,

ghironda, violino, sipsy

LORENZO MANCUSO, canto, chitarra, harmonium, percussioni





Quest’anno la musica vi riporta a “casa”! Il viaggio di Odisseo comincia dalla suggestiva Abbazia di San Vito a Polignano a Mare. Tra le sue storiche mura, a pochi passi dal mare, Ad Libitum ospita i Fratelli Mancuso, vincitori del Premio Luigi Tenco 2021.

Compositori e polistrumentisti animati da una vena poetica di assoluta originalità, i fratelli Mancuso cantano storie intessute di idiomi e suoni antichi che, nei vortici di una continua affabulazione, ritornano incessantemente alla loro terra natia, la Sicilia, dove grazie alla loro arte sembrano fondersi mondi in apparenza inconciliabili.



Il concerto affida alla nudità della voce e ad una scelta attenta degli strumenti il compito di guidare il pubblico attraverso le tappe più significative del percorso umano e musicale dei Fratelli Mancuso. Canzoni, canti sacri intonati a cappella, narrazioni, poesia, insieme formano l’ordito di una trama dove musica e vita si intrecciano in un’armonica figura di espressività e passione.



Vi aspettiamo il 17 luglio alle h 21.30 presso l’Abbazia di San Vito in Polignano a Mare (BA).

L’ingresso è consentito dalle h 20.45.



Costo del biglietto:

INTERO 12€

RIDOTTO (over 65 e under 26) 10€



Per info e prenotazioni:



– via mail all’indirizzo info@eposteatro.com