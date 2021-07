'Alba a San Leucio', concerto per pianoforte nell'area archeologica

Diffondere la musica classica fuori dai teatri, portandola in parchi, monasteri, carceri, centri sociali, comunità, giardini di case popolari e anche.. sui pianerottoli delle case, come avvenuto l'inverno scorso. E' la 'missione' portata avanti dall'associazione con sede a Milano 'Musica nell'aria', guidata da Lucia Martinelli.

Ora le iniziative di 'Musica nell'aria' sbarcano in Puglia, a Canosa. Sabato 1 agosto si terrà un concerto per pianoforte all’alba (ore 6:00) in mezzo ad un uliveto, a due passi dal sito archeologico del 300 a.C. di San Leucio. L'iniziativa, con ingresso libero e nel rispetto di tutte le prescrizioni antiCOVID, avrà come protagonista un giovane pianista di 17 anni, Giuseppe Malcangio, proprio di Canosa.

