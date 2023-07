All'anfiteatro della Pace di Japigia gli ultimi due appuntamenti della rassegna 'Non soli, ma ben accompagnati'

Orario non disponibile

Ultimi due appuntamenti della rassegna “Non soli, ma ben accompagnati” lunedì 31 luglio e martedì 1° agosto ore 21 all’Anfiteatro della Pace di Japigia con gli spettacoli “Torniamo Abballare” regia di Domenico Iannone con la partecipazione di Rocco Capri Chiumarulo e LUDUS#CONNEXIONS regia di Carmen De Sandi su un progetto musicale di Giuseppe Pascucci.

Ingresso gratuito.

Il progetto della Camerata Musicale Barese ha riscosso un notevole successo ed ha consentito un vero scambio di esperienze tra gli artisti e il pubblico barese stimolando un’attenzione e una sensibilità verso i linguaggi coreutici classici e contemporanei. Il progetto si è sviluppato attraverso percorsi laboratoriali dedicati rispettivamente alle danze tradizionali/popolari e alle danze urbane finalizzati alla creazione di due spettacoli (replicati tre volte) che hanno coinvolti i partecipanti all’attività e gli artisti professionisti facenti capo alla nota compagnia barese “L’AltraDanza”.

La rassegna è stata parte integrante de “Le due Bari”, un progetto del Comune di Bari finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura (MiC) per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Bari.

