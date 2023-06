Amorè [Aldo Di Caterino new album ] vincitore bando record puglia sounds

Venerdì 14 luglio 2023 alle ore 21.00 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce si parla di “Amorè”, il nuovo album del flautista pugliese Aldo Di Caterino, vincitore al Bando Record Puglia Sounds, con Aldo Di Caterino al flauto traverso, Nando Di Modugno alla chitarra classica, special guest Vince Abbracciante alla fisarmonica.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che rende omaggio al re dei sentimenti, in una formazione intimistica di grande suggestione, volta a coinvolgere lo spettatore attraverso le emozioni delle note musicali. A intraprendere un viaggio fra dolci melodie ma anche virtuosismi ed estro artistico estemporaneo saranno il flautista Aldo Di Caterino, diploma in Flauto classico e Musica jazz con lode e menzione al Conservatorio di Bari, una passione viscerale per il jazz e la musica brasiliana, una carriera che lo vede esibirsi con musicisti come John Surman e Roberto Ottaviano, vantare una ricchissima discografia e ricevere una menzione speciale per le doti solistiche e la perizia strumentale al concorso Tomorrow’s Jazz, Veneto Jazz; e Nando Di Modugno, uno dei chitarristi più rappresentativi della scena classica e jazz internazionale, docente di Chitarra al Conservatorio di Bari, una appassionata curiosità per la letteratura chitarristica delle varie epoche storiche e una attività concertistica che lo vede collaborare con artisti del calibro di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Fabrizio Bosso, e che lo ha portato a incidere numerosi cd da solista e con orchestra.



Insieme a loro fra le pietre bianche del giardino della dimora nobiliare ci sarà l’amico e ospite d’eccezione, il fisarmonicista Vince Abbracciante.