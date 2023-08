Bachanale! - Spettacolo musicale gratuito dedicato al mondo ed alla musica di Bach

AncheCinema presenta lo spettacolo musicale

"BACHANALE"

viaggio centrifugo nella musica di Bach

di e con il M° MARIO MARGIOTTA



Concediti una bella serata di relax, cultura, divertimento e tanta bella musica, il tutto all’aperto, sotto il cielo stellato. Ecco il miglior modo per godersi gli ultimi scampoli d’estate prima del ritorno alla individuale quotidianità!

Ti piace l’idea? Allora non puoi mancare a BACHANALE – viaggio centrifugo nella musica di Bach!

Ami Bach ma sei stanco del solito concerto polveroso? Allora preparati ad uno spettacolo in grado fartelo riscoprire da un’angolazione totalmente nuova!

E se invece tu odiassi Bach, tranquillo! Dimenticati il Bach noioso ed accademico a cui la tradizione ci ha abituati: assisterai ad uno spettacolo totalmente diverso da qualsiasi altro, originale, anticonformista, capace di farti innamorare della sua musica e totalmente a prova di sbadigli!

Gettatevi tutti nella centrifuga di BACHANALE, lo spettacolo musicale dedicato al mondo di Bach, il tutto shakerato in un cocktail esplosivo di MUSICA, DIVULGAZIONE e IRONIA.



Il format originale già presentato con successo in Italia ed all’estero è interamente scritto e realizzato dal M° Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale". Egli non solo eseguirà al pianoforte i brani del grande compositore, ma saprà sorprendere, incuriosire e “catturare" i presenti in una spettacolo che riporta virtualmente agli anni ed al mondo in cui ha vissuto Bach ed ha scritto i suoi brani immortali, il tutto nella suggestiva cornice estiva dell’Anfiteatro della pace.

Lo spettacolo è una lezione di musica avvincente come un film.



MARIO MARGIOTTA

Mario Margiotta è nato a Bari nel 1993. Si appassiona alla musica sin dalla tenera età, iniziando a prendere lezioni di pianoforte prima privatamente, poi presso una scuola ad indirizzo musicale, quindi concludendo i propri studi al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

Dopo aver vinto numerosi concorsi pianistici, si laurea col massimo dei voti. Affiancata alla carriera di docente di pianoforte sia come insegnante privato che nella scuola di musica “Officina Orffiana delle Arti”, è quella di musicista: incide brani utilizzati in campo televisivo e cinematografico, lavorando per TG e cortometraggi di autori stranieri. Ha svolto il ruolo di organista presso il coro ecumenico San Domenico.

Ha quindi proseguito il suo percorso musicale esibendosi in numerosi teatri e sale da concerto sia in Italia che all’estero distinguendosi per una formula originale di concerto, intesa non semplicemente come una serie di esecuzioni di brani musicali, ma come un costante dialogo tra musica e parole, ora narrando la vita dei compositori che si andranno ad eseguire, ora raccontando la storia e gli aneddoti dietro le composizioni, cercando sempre di mantenere un equilibrio tra approfondimento e divulgazione musicale ed una buona dose di ironia e leggerezza, perché il suo scopo rimane quello di arrivare a tutti: a chi conosce bene la musica e a chi, neofita, ha bisogno di uno stimolo per approfondire la materia e iniziare a comprendere il complesso, ma infinitamente affascinante, mondo della musica e capire cosa si nasconde oltre il “non detto” dei semplici suoni.

La sua più recente partecipazione è stata al prestigioso festival Il libro possibile, nella splendida Polignano a mare, perla della Puglia, al fianco di personalità quali Umberto Galimberti, Scanzi, Walter Veltroni ed Erri De Luca.

Il suo canale Youtube, dove carica clip tratte dei suoi spettacoli musicali, ha totalizzato attualmente più di 600mila visualizzazioni.



BACHANALE Viaggio centrifugo nella musica di Bach

Spettacolo Musicale di e con Mario Margiotta

Sabato 26 agosto 2023

ore 20.30

ANFITEATRO DELLA PACE presso la Mongolfiera di Bari Japigia

INGRESSO LIBERO E GRATUITO (non si accettano prenotazioni)

durata spettacolo: 90 minuti

INFO SMS/WhatsApp 329 611 22 91

L’ingresso e l'attiguo AMPIO PARCHEGGIO saranno liberi e gratuiti sino a esaurimento posti.



Web: https://www.facebook.com/events/316178594185049?ref=newsfeed

Bari (Bari)

Anfiteatro Della Pace

Via Natale Loiacono, 20

ore 20:30



Info. 3495620237