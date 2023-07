Berardi feat. Molla + Cosa live a Quadro

Ancora un bellissimo live qui da Quadro all'interno del cortile dell'Ex Macello di Putignano!

Martedì 8 Agosto toccherà al super gruppo BERARDI feat. MOLLA + COSA



• BERARDI feat. MOLLA + COSA •

martedì 8 agosto 2023

h. 21.30

Quadro

Via Santa Caterina da Siena sn

Putignano





BERARDI è il nuovo progetto artistico di Davide Berardi, cantautore pugliese a Milano e founder del format “Milano Cantautori". Nel 2022 pubblica l’album ODISSEE METROPOLITANE, distribuito da Artist First e prodotto da Party Smith e LeLe Battista (La Sintesi, Morgan, La Crus, Arisa, La Scapigliatura), preceduto dai singoli di denuncia sociale dalle tinte synth-pop COGNAC e RIDER, quest’ultimo in collaborazione con il sindacato Deliverance Milano, presentati sul palco di Casa Sanremo 2021 durante WeHaveADream, programma ufficiale condotto da Red Ronnie. Dal 2008 si esibisce come cantante e musicista di progetti musicali e teatrali tra Italia, Europa e Sudamerica. Apre i concerti di Niccolò Fabi, Roy Paci, Angelo Branduardi e partecipa all' UnoMaggio Taranto, nel 2015. È stato ospite della rassegna "Sa(n)remo senza confini" preso il Club Tenco e dei programmi "Ticket to Ride" di Radio Rai Live e Web Notte di Repubblica a cura di Ernesto Assante. In studio di registrazione collabora con Antonello D'Urso (Carboni,Battiato, Branduardi), Vince Pàstano (Vasco Rossi, Guido Elmi), Roy Paci, Eugenio Bennato. Tra i numerosi riconoscimenti: Premio “Pino Massara” (2018), Targa d’Autore contro corrente “Giorgio Calabrese” (2017), Premio FIM, Biella Festival (sezione videoclip), Festival degli Autori di Sanremo, 2° classificato a "L’Artista che non c’era - CPM Milano"(tutti nel 2016). Miglior Testo al Premio “Bruno Lauzi” (2014), 3° classificato al Premio “Lunezia” (2013). Il live tour 2023 lo vede esibirsi in un super trio impreziosito dai due cantautori e polistrumentisti Molla e Cristiano Cosa.

MOLLA

Luca Giura, nato a Bari nel 1985, è un cantautore e produttore polistrumentista. Di nome e di fatto, Molla è uno dei migliori artisti dell’attuale scena cantautorale italiana, eccezionale come performer dal vivo, che salta sui palchi in giro per l’Italia dal 2006, seminando emozioni e raccogliendo applausi e validi premi musicali.

CRISTIANO COSA



