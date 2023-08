Tre giorni di musica a Rutigliano: Nino Buonocore, Peppe Servillo e Joe Barbieri ospiti del Minerva Festival

Gran finale del Minerva Festival promosso dalla Pro Loco Rutigliano con il sostegno del Comune di Rutigliano e della Regione Puglia: tre serate all’insegna del Jazz con grandi artisti della musica italiana in Piazza Colamussi, nel Borgo Antico di Rutigliano, con inizio alle ore 21 e ingresso libero.



Venerdì 1 Settembre, in concerto Nino Buonocore: artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 in poi, rivisita a Rutigliano il suo repertorio in chiave jazz. Brani quali Scrivimi, Rosanna (Sanremo 1987) e Abitudini, solo per citarne alcuni, ormai divenuti classici della musica italiana, vengono riarrangiati e impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni più libere del jazz.

Sabato 2 Settembre sarà la volta di Peppe Servillo, cantante degli Avion Travel con cui vinse il Festival di Sanremo del 2000 con la canzone Sentimento, propone a Rutigliano il suo omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana: una rilettura raffinata e popolare di un repertorio di che va da Raffaele Viviani fino a Renato Carosone.

Domenica 3 Settembre, chiusura con il concerto di Joe Barbieri, uno dei più apprezzati autori e musicisti italiani che in carriera ha calcato alcuni tra i palchi più prestigiosi del pianeta e ha collaborato, tra gli altri, con Omara Portuondo, Pino Daniele, Stacey Kent, Jorge Drexler, Hamilton De Holanda, Jaques Morelenbaum e Luz Casal. Il concerto di Rutigliano celebra i 30 anni di matrimonio tra Joe Barbieri e la musica, grazie alla felice intuizione di Pino Daniele che nel 1993 scoprì l’allora diciottenne Joe, facendolo esordire nel mondo dello spettacolo.