Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce, accoglie Canzoni di un lungo viaggio…Da Parigi a Hollywood e Broadway passando per L’America Latina recentemente pubblicato dall’etichetta discografica Didocilune, con Margherita Rotondi mezzosoprano e Vincenzo Cicchelli al pianoforte, .



Alcune canzoni hanno il potere di restare impresse nella nostra memoria e riportarci alla mente ricordi indelebili. Luoghi, situazioni, persone, sentimenti… basta riascoltare un verso o qualche nota e il nostro vissuto ritorna nitido a farci compagnia.

Il volo intercontinentale percorso dal programma parte da Parigi, con le affascinanti e malinconiche melodie degli chansonniers, fa poi scalo in Sud America, per muoversi lentamente ai ritmi latini di rumba o tango e atterrare infine a Broadway, con le sue commedie musicali dal carattere brillante, ma non prive di venature sentimentali.



Protagonista sarà la voce del mezzosoprano Margherita Rotondi, che dopo la specializzazione in Canto Barocco presso il Conservatorio di Ferrara, si è affermata presso il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro Carlo Felice di Genova e a Cracovia, Ginevra e Tokyo, accompagnata al pianoforte dalle mani di Vincenzo Cicchelli, che da quasi venti anni si dedica all’ideazione di programmi a tema, impreziosendo ogni esecuzione con una personale guida all’ascolto.