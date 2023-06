Sabato 29 luglio alle ore 21.30 la corte di Palazzo Pesce ripropone, dopo il grande successo dello scorso anno, “Chiamatemi Mimì – Omaggio a Mia Martini” insieme alla voce di Lisa Manosperti e al pianoforte di Andrea Gargiulo.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per ricordare una interprete italiana fra le più intense, la voce graffiata come la sua anima, l’accusa infame e vigliacca di portare sfortuna, l’isolamento e la morte prematura. I brani più famosi, da “Minuetto” a “La nevicata del ’56”, da “Almeno tu nell’universo” a “Gli uomini non cambiano”, saranno reinterpretati nello stile personale e altrettanto intenso di Lisa Manosperti, laurea in Canto e Musica jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti, un perfezionamento mirato a conoscere la voce anche come strumento anatomico, una carriera internazionale al fianco di artisti come Charlie Hoellering, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Bobby Mc Ferrin, e inserita dalla rivista «Jazzit» tra le migliori dieci cantanti jazz italiane, che sarà accompagnata al pianoforte da Andrea Gargiulo, napoletano ma barese di adozione, musicista eclettico diviso fra jazz, musica corale e direzione di coro, definito “folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell’universo musicale” e “pianista di cultura afroamericana a cui si aggiunge la componente melodica insita nella sua natura napoletana e mediterranea”.



Una serata di incanto e malinconia per rendere omaggio, e giustizia, a Mia Martini, una delle voci più belle della musica italiana.