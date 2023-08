Ticket 13 euro (intero) - 10 euro (ridotto under 26) - 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) - 10 euro (ridotto under 26) - 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 15 settembre 2023 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre al “Con Alma Trio” con Vito Di Modugno all’organo hammond, Guido Di Leone alla chitarra e Mimmo Campanale alla batteria.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per gustare venti anni di attività di uno dei più longevi gruppi del jazz pugliese.

Con due CD pubblicati, il tipico Organ Trio propone un repertorio di originals, standards jazz, e un omaggio a due punti di riferimento di questo stile come Wes Montgomery e Jimmy Smith. “Con Alma” è il titolo di un brano di Dizzy Gillespie, ed è inequivocabilmente l’Alma, l’anima, che caratterizza il lavoro discografico del trio, ad incominciare dall’immagine di copertina del loro primo Cd, sulla quale sono raffigurati i tre protagonisti in una posa alquanto allegra, che li ritrae abbracciati e sorridenti davanti all’Hammond di Di Modugno.





Innumerevoli sono le collaborazioni non immortalate , Jim Snidero, Max Ionata, Patrizia Conte, Francesca Leone,Paola Arnesano, Simona Bencini, Fabrizio Bosso, Stefano D’ Anna, Michele Carrabba…