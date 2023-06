Max Gazzè e l'Orchestra della Notte della Taranta in concerto ad Alberobello: il piano parcheggi, navette e viabilità

In occasione del concerto di Max Gazzè e dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta, appuntamento gratuito in programma la sera del 30 giugno in largo Martellotta ad Alberobello, l'Amministrazione comunale della città dei Trulli ha disposto un piano parcheggi per rendere facilmente accessibile l’area predisposta per il concerto e scorrevole il traffico, in ingresso e a conclusione in uscita.

L’accesso all’area è previsto da viale Indipendenza dalle 19.30. L’accesso riservato alle persone con disabilità da Piazzale Miraglia a partire dalle 20. Il concerto inizierà alle 20.30. Le aree centrali della Città saranno monitorate dalla Polizia locale e presidiate dagli agenti di Polizia Locale con il supporto della Protezione Civile - Ser e dell’Associazione Carabinieri che daranno puntuali indicazioni sulle aree parcheggio disponibili, su quelle inibite al transito veicolare e su ogni altra prescrizione si renderà necessario osservare per motivi di sicurezza.

Per quanto riguarda la sosta, p er in veicoli provenienti dalla SS172 (Locorotondo) o transitanti da Viale Einaudi verso Locorotondo saranno attive varie aree di parcheggio con tempi di percorrenza a piedi tra i 3 e i 5 minuti a seconda dell'area prescelte. Di seguito l'elenco.

Palazzetto dello Sport via Viterbo (area sosta a pagamento low cost);

Viale Indipendenza (aree e pagamento pubbliche e private) fino a capienza massima e interdizione al transito veicolare;

Via Monte San Gabriele (area privata a pagamento) fino a capienza massima e interdizione al transito veicolare;

Via Bainsizza (area privata a pagamento) fino a capienza massima e interdizione al transito veicolare;

Via Don Francesco Gigante (area privata a pagamento) fino a capienza massima e interdizione al transito veicolare.

Per i veicoli provenienti dalla SP 239 (Noci-Mottola) e Strada Comunale Barsento, invece, sono previste le seguenti aree di sosta copi di percorrenza medi a piedi, da largo Martellotta, di circa 5 minuti.