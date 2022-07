Estate di concerti a Noicattaro: NoJazz e Noja's Rock Festival, c'è anche Francesco Renga

Musica, cultura, intrattenimento ma anche cinema all’aperto, presentazioni di libri, fotografia e grandi nomi. Il programma dell’estate di Noicàttaro, presentato questa mattina al Palazzo della Cultura, dagli assessori allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli, Vito Santamaria, dal sindaco Raimondo Innamorato e dal consigliere delegato alla programmazione di eventi Giacomo Innamorato, è ricco di proposte fino a settembre.

Un crescendo di appuntamenti cominciati già a maggio e giugno che arriva fino a settembre. Tra i big Francesco Renga in piazza Dossetti, sabato 23 luglio alle ore 21, i Panama, domenica 24 luglio, il Festival del NoJazz alla sua seconda edizione e il ritorno del Noja’s Rock Festival dal 5 al 7 agosto.

Non solo musica, l’estate nojana sarà anche cabaret e intrattenimento con Tommaso Terrafino, sabato 20 agosto in piazza Dossetti alle 21, con uno spettacolo dal titolo “Vivo bio ma prima ero normale” e le commedie in vernacolo nojano dell’associazione Amici del Teatro con “U Tatarann”, il 15 luglio alle ore 21 in via Carmine.

Torna il cinema all’aperto: si comincia lunedì 1 agosto con il festival Oculus, cinema in centro, organizzato dall’associazione Naka, arrivato alla sua terza edizione.

Riproposto anche quest’anno, visto il successo della prima edizione, il NOJazz, (larghi e dintorni) rassegna di musica jazz con spettacoli dal vivo che prevede quattro appuntamenti con grandi nomi del jazz: Javier Girotto e Vince Abbracciante il 15 agosto, Gaia Gentile il 30 agosto, Carolina Bubbico il 7 settembre e Joe Barbieri previsto in una data condivisa con il vicino Comune di Rutigliano.

Torna anche l’appuntamento con il Noja’s Rock Festival dal 5 al 7 agosto. Tra i nomi il batterista Luca Martelli, Miwa, Angela Macheda, artisti che animeranno le tre serate in un festival che si delinea sempre più importante nel panorama del rock.

“L’amministrazione ha dato valore anche agli artisti legati al nostro territorio: il 24 luglio festeggeremo un grande anniversario con i Panama che tornano a Noicàttaro in occasione del loro 25esimo anno di carriera e Tommy Terrafino che proprio nel nostro paese ha cominciato a muovere i primi passi che lo hanno portato sui palchi del cabaret nazionale, come Made in Sud”, spiega consigliere delegato alla programmazione di eventi Giacomo Innamorato.

Spazio agli eventi legati al mondo del libro e delle illustrazioni per ragazzi. Giovedì 28 luglio alle ore 20.30 in via Carmine e in via Console Positano comincia il “Festival Meraviglia” con giochi e animazione per bambini. Sulla stessa scia anche il Festival “Ingiroleggendo” con attività legate al mondo del libro e delle illustrazioni a cura della Biblioteca ragazzi. Per gli adulti, invece, continuano gli appuntamenti con il Mercoledì Fotografico organizzati dalla Biblioteca Comunale G. Di Vittorio, in collaborazione con la fotografa e documentarista Anna Maria De Marzo che curerà l’evento “Passeggiata fotografica a Noja” prevista per venerdì 22 luglio alle ore 19, alla scoperta della città di Noicàttaro con occhi nuovi.

Gli appuntamenti letterari tornano a settembre con la presentazione de “Il tocco del pianista” di Myrt Komel prevista per il 24 alle ore 18.30 in via Madre Chiesa, modera la docente dell’Università di Bari Francesca R. Recchia Luciani, a cura del Presidio del Libro di Noicàtaro. A seguire concerto di pianoforte a cura dell’associazione Ali di Carta.